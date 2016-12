Kuscheliger Spielgefährte für den Kindergarten

29.12.2016, 11:57 Uhr

Marionnaud Mödling spendete „Riesen-Stoff-Esel“

MÖDLING. Im Rahmen ihrer Werbeaktion hatte die Mödlinger Firma Marionnaud in der Fußgängerzone ein großes Stoff-Tier in der Auslage. Nach dem Ende der Aktion wurde die kuschelige Riesen-Esel wie in den vergangenen Jahren dem Mödlinger Sozial- und Schulreferat für einen Kindergarten geschenkt. Sozialstadträtin Roswitha Zieger und Abteilungsleiter Martin Czeiner dankten herzlich für die Spende und überreichte dem Kindergarten am 20. Dezember den flauschige Esel. Die Kinder waren begeistert und der neue Spielgefährte wurde sofort liebevoll aufgenommen.