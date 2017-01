Ladestationen für E-Fahrzeuge in Niederösterreich flächendeckend

22.01.2017, 17:56 Uhr

Gemeinsame Verrechnung

Im nächsten Schritt möchte EVN gemeinsam mit den anderen Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes für E-Mobilität (BEÖ) Österreichs größtes Ladenetz errichten. An einem österreichweiten Benutzungs- und Verrechnungssystem wird bereits gearbeitet, sodass beispielsweise mit der EVN Tankkarte auch in Oberösterreich (und umgekehrt) getankt werden kann.Um das Thema weiter voranzutreiben ist EVN derzeit Partner bei zwei großen E-Mobilitätsprojekten. Einerseits beim Projekt "eMobil in der Most- und Eisenstraße", wo bis 2020 ein flächendeckendes Netz über 60 E-Ladestationen entstehen soll. Andererseits gibt es ein Gemeinschaftsprojekt mit der NÖ Wirtshauskultur, die über 230 qualitätsgeprüfte Wirtshäuser vereint. Die Wirtshauskultur-Betriebe haben die Möglichkeit, mittels Unterstützung durch das Land Niederösterreich und der EVN, E-Ladestationen vergünstigt zu beschaffen.