Leuchtende Kinderaugen im Kindergarten Eisentorgasse

18.01.2017, 13:35 Uhr

Kinder-Buch-Theater besuchte Schulen und Kindergärten

Seit 2015 kreative Freundschaft

MÖDLING. Auf Initiative von Kultur-Stadträtin Karin Wessely und Sozial-Stadträtin Roswitha Zieger besucht das Kinder.Buch.Theater Mödlinger Kindergärten und Volksschulen, in den Kindergärten wird zusätzlich die Mödlinger Puppenbühne MÖP Stücke darbieten. Die kostenlosen Aufführungen werden zweimal pro Semester angeboten und bieten Musik und szenische Lesungen oder Puppenspiel. „Eine referatsübergreifende Initiative, die bereits für viel positives Feedback der Eltern und Kinder gesorgt hat“, freuten sich die beiden engagierten Stadträtinnen.Für die Umsetzung des Kinder.Buch.Theaters sorgen Theaterpädagogin Ruth Lössl sowie Musikerin und Klangbogen Mödling-Initiatorin Annegret Bauerle. Gleich im Anschluss an den Presse-Fototermin legten die beiden los und verzauberten die Kinder der „roten Gruppe“ des Kindergartens Eisentorgasse. Das dynamische Duo hat sich übrigens im Jänner 2015 beim ersten Kinder.Buch.Theater gefunden und ist einander seitdem in kreativer Freundschaft verbunden!Die Aufführungen dauern je 1 Unterrichtsstunde und sind für alle Kinder der jeweiligen Einrichtung altersmäßig geeignet. Die Kosten werden zur Gänze von der Stadtgemeinde Mödling getragen. Gespielt wird nachmittags oder vormittags, damit auch Kinder, die am Nachmittag nicht betreut werden, teilnehmen können.Linktipp: www.moedling.at/kinderkultur