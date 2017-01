Museum Mödling: Fotokünstler zeigt Kriegsdenkmäler der Moskauer Schlacht

AT

MÖDLING. Am 10. Februar 2017, um 19 Uhr, findet im Museum Mödling – Thonetschlössl die Vernissage der Fotoausstellung "Frontline" des Mödlinger Fotokünstlers Chris Dematté statt. Die Schlacht um Moskau im Herbst und Winter des Jahres 1941 war eine der größten Schlachten in der Geschichte. Und sie entwickelte sich auch zu einer der blutigsten Schlachten: von September 1941 bis März 1942 hatte alleine die Rote Armee 926.000 Gefallene zu beklagen. Im Umfeld von Moskau kann man sie überall sehen: Die Denkmäler und Gräber, die an diese Schlacht erinnern. Auch abseits der Hauptstraßen findet man Statuen, Gedenksteine und Soldatengräber. Die Mehrzahl der gefallenen Soldaten aber hat keinen Grabstein, kein Denkmal. Die Bilder des Mödlinger Fotokünstlers Chris Dematté zeigen 24 dieser sowjetischen Sieges- und Gedenk-Monumente. Vernissage mit gleichzeitiger Buchpräsentation: Utopien des Oktober von Chris Dematté und Derek Weber (ProMedia Verlag). Die Ausstellung ist von 10.02. bis 25.03 jeweils Montag bis Donnerstag 9-13 Uhr, Samstag 10 -14 Uhr, Sonntag und Feiertag 14 – 18 Uhr im Museum Mödling - Thonetschlössl, Josef-Deutsch-Platz 2 zu sehen.