Puppen- und Bärenbörse im Schloss Laxenburg bei Wien

Am Sonntag, 26. März 2017, halten antike Puppen und Teddybären wieder Einzug in die prunkvollen Säle der ehemaligen Kaiserresidenz. Inge Reisingers Antikpuppenbörse hat sich in 20 Jahren zur beliebtesten Sammlerbörse in Österreich etabliert.Im historischen Ambiente des Schlosses präsentieren Aussteller aus dem europäischen Raum seltene antike Puppen und Accessoires, prämierte Künstlerpuppen, hunderte kuschelige Teddys, altes Spielzeug, Puppenhäuser mit Miniaturen im Maßstab 1:12 und vielfältiges Zubehör.Auch reborn-Liebhaber finden hier entzückende reborn-Babys zum Liebhaben und Adoptieren, viele mit Auszeichnungen internationaler Wettbewerbe.

Der Puppendoktor expertisiert und schätzt gratis die mitgebrachten Schätze vom Dachboden daheim und übernimmt „kranke“ Puppen und Teddys in die Puppenklinik zur fachgerechten Reparatur.Tolles Zubehör für Hobbykünstler – vom Teddy-Auge bis zum Zottelfell - gibt es günstig in riesiger Auswahl aus Sonneberg.Sammeln - Tauschen - Kaufen - Stöbern erwünscht !Die Verkaufsausstellung ist von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet EUR 6,00, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.Alle weiteren Informationen unter www.antikpuppenboerse.at