Rot Kreuz Ball im BRUNO

BRUNN/GEBIRGE. Das Rote Kreuz Brunn veranstaltet am 18. Februar 2017, 19 Uhr, wieder den traditionellen Rot Kreuz Ball. Diesmal so prachtvoll wie noch nie! Getreu dem Motto "Die Goldene Nacht" wird sie das Ballambiente in Gold tauchen. Für die richtige Tanzmusik sorgt die beliebte Band Dancingbrass. Ihr Programm geht quer durch den musikalischen Gemüsegarten von Swing bis Pop - von Schlager bis Rock´n´Roll, von James Last bis Oberkrainer - Sie werden es hören! Auc eine große Tombola wird es geben. "Ballmutti" Victoria Gratzer arbeitet schon auf Hochturen an der Mitternachtseinlage. So viel sei schon verraten: "Es wird goldig!"Für den gebührenden Ausklang sorgt wieder DJ ON-CORE, alias Thore Zahradniczek, in der Disco. Hier muss man keine Tanzschule besucht haben um abzushaken! Gleich Karten sichern, bevor es zu spät ist!! - www.on-core.at/ticket 18. Februar 2017, 19 UhrBRUNO, Franz Weiss-Platz 7, 2345 Brunn am GebirgeEinlass: 19 UhrBeginn: 20 Uhr