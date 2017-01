Seniorenball in Perchtoldsdorf

30.01.2017, 18:44 Uhr

Das Unterhaltungsprogramm des Seniorenballs wurde - wie schon in den vergangenen Jahren - vom Sozialreferat organisiert und von Darstellern aus der Gemeinde gestaltet. Das Motto war heuer "Es lebe der Sport".

Die Kinder der Volksschule und die TeilnehmerInnen eines Tanzkurses imponierten mit schönen Choreographien. Gemeinderätin Martha Günzl kam diesmal ohne den Grünen Chor und sang ein "Lied wie ein Marathon", das viele der anwesenden SeniorInnen noch vom seligen Heinz Conrads gekannt haben dürften: "Von was leben die Leut' ". Das Couplet über alle Menschen, die an der Herstellung eines Smokings beteiligt sind, rast mit sechs langen Strophen durch unzählige Berufsbeschreibungen - um endlich beim zahlungsunwilligen Kunden zu landen. Gemeinsam mit den anderen Nummern entstand so ein launiger Nachmittag für die ältere Generation, die Jause und Unterhaltung sichtlich genoss. Ein Dankeschön an die Gemeinde und die vielen HelferInnen!