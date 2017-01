Soroptimist Club Mödling wächst und ist aktiv zum Internationalen Frauentag 2017

29.01.2017, 12:29 Uhr

Mödling : Soroptimist Club Mödling |Beide freuen sich, sich künftig aktiv für die Ziele des Clubs einzusetzen und sich gemeinsam mit den anderen 25 Damen zu engagieren, um die Lebenssituation von Frauen und Mädchen im Bezirk positiv zu verändern und nachhaltig zu stärken.

Neben den Neuaufnahmen wurde in der anschließend stattfindenden Generalversammlung auch der neue Vorstand für die kommenden zwei Clubjahre einstimmig gewählt.Als Vizepräsidentinnen wurden Elke Zöhrer und Ursula Gerstacker gewählt und die Schatzmeisterin Monika Riegler-Dirnbacher ist für weitere 2 Jahre im Amt bestätigt. Martina Zöchling-Feike wurde als Schriftführerin bestellt, Claudia Draxlbauer zu ihrer Stellvertreterin. Auch für die ‚neuen‘ Clubdamen sind bereits Aufgabe vorgesehen. So wird Judith Hradil-Miheljak, von Beruf Richterin, ab Oktober das Amt der Statutenbeauftragten und Gundula Hofer wird sich gemeinsam mit Karin Schneider-Riessner als friendship-Beauftragte um den Kontakt nach außen kümmern, insbesondere zu den zahlreichen anderen Soroptimist-Clubs im In- und Ausland.An diesem Abend ließ die amtierende Präsidentin Sylvia Polt noch einmal alle Aktivitäten und Projekte Revue passieren und stellte im Anschluss auch gleich das Programm für das laufende Jahr vor.Am Samstag den 4. März 2017 wird es die öffentliche Aktion FEMALE POWER Walk zum Internationalen Frauentag geben. Unter dem Motto ‚Gemeinschaft begeistert, Gemeinschaft bewegt‘ veranstalten die Soroptimistinnen eine dynamische Frauen-Wanderung zum Anningerhaus. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr beim Parkplatz ‚Goldene Stiege‘ in Mödling.Eingeladen mitzumarschieren sind alle Frauen, Frauenvertretungen und Frauenorganisationen. Natürlich sind auch männliche Begleiter herzlich willkommen.„Wir möchten mit dieser „Frauen-Wanderung“ ein Zeichen für alle Frauen dieser Welt setzen, denen es noch immer verwehrt ist, in Freiheit und Gleichberechtigung zu leben. Für uns bedeutet „Menschenrechte sind auch Frauenrechte“ und dafür setzen wir uns als Soroptimist Club gerne und aktiv ein“, betont Präsidentin Sylvia Polt und freut sich schon auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer