Südstadt-Fanatics spenden 1.995 Euro

29.12.2016, 11:43 Uhr

Bei der Weihnachtsfeier der Admira Mödling-Familie, bei der auch Spieler anwesend waren, wurde wieder für den guten Zweck gesammelt und am 21. Dezember überreichten die VertreterInnen der Fanatics das Spendengeld in der Höhe von 1.995 Euro an Sozialamtsleiter Martin Czeiner. Der Betrag ist natürlich kein Zufall, ist 1995 doch auch das Gründungsjahr des Fanklubs. Martin Czeiner bedankte sich für die großzügige Spende und versicherte, für den Betrag beste Verwendung zu haben!