Tag der offenen Tür bei Toleu Taekwando

MÖDLING. Wie der Name schon erahnen lässt handelt es sich bei um eine Familie, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Kindern ebenso wie Erwachsenen die koreanische Kampfkunst Taekwondo näherzubringen. Schon die Kleinsten (ab drei Jahren) werden spielerisch in diesen Sport eingeführt und lernen ganz nebenbei Mut, Disziplin, Selbstverteidigung und Teamgeist. Die Familie De Cilia lädt am 18. Februar 2017 in der Brühlerstrasse 49 in Mödling zum Tag der offenen Tür bei Toleu Taekwondo. Von 14 bis 15 Uhr können die Kleinkinder im Alter von 3-6 Jahren schnuppern. Von 15 bis 17 Uhr können alle ab dem 6. Lebensjahr Informationen erhalten. Infos unter www.toleu-taekwondo.at