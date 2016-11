Tag der offenen Tür in der Vienna Business School

25.11.2016, 14:30 Uhr

Sprachen und BerufspraxisDie Zusammenarbeit mit Unternehmen, die sprachlichen Schwerpunkte mit Business English, Spanisch, Italienisch und Französisch wurden neben den kaufmännischen Fächern und der Übungsfirma gezeigt. Die Diplomarbeiten in den drei Ausbildungsschwerpunkten Management für Handel und Dienstleistung, Management für Finanz- und Unternehmensberatung, sowie Management für Webtechnologien und Netzwerktechnik wurden mit Firmenständen präsentiert. Darunter waren auch Projekte für die Stadtgemeinde Mödling wie die Mitgestaltung der Literaturtage.Die drei Schultypen waren in eigenen Räumen erlebbar. Die Management HAK Europa-Klassen haben die EU-Orientierung im Unterricht in allen Fächern verstärkt, pflegen den Austausch mit Partnerschulen und besuchen EU-Länder. Die Management HAK Plus fördert besonders engagierte Schüler und vermittelt Zusatzqualifikationen. Die Praxis-Handelsschule zeigte ihre Abschussarbeiten, die sich mit praktischen Aufgabenstellungen für Unternehmen befassen.Die Junior Companies „GeNuss“ und „Bombastic“ verkauften ihre selbst produzierten Produkte, nämlich spezielle Nüsse und Badekugeln. In den acht Übungsfirmen konnte man erleben, wie in einem Unternehmen von der Marketingaktion bis zur Buchführung agiert wird. Die VBS Mödling vermittelt diese Kenntnisse und Fähigkeiten mit einem schulautonomen Lehrplan ergänzt um die „Neue Oberstufe“, mit der ein Modulsystem möglich ist und die zukunftsorientiert in der Schule gelebt wird.