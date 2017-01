Turbulente Komödie in Guntramsdorf

Taxi, Taxi oder doppelt leben hält besser im Pfarrsaal.

GUNTRAMSDORF. Die Thatergruppe Guntramsdorf präsentiert die turbulente Komödie Taxi, Taxi oder doppelt leben hält besser im Pfarrsaal Guntramsdorf, Möllersdorferstraße 1. Inhalt: John Smith, ein Londoner Taxifahrer, schafft es nach einem exakten Stundenplan mit zwei Frauen, an zwei verschiedenen Adressen ein perfektes Doppelleben zu führen, so lange, bis ein Unfall alles durcheinander bringt. Ein Netz von atemberaubenden absurden Ausflüchten verstrickt alle Beteiligten in irrwitzige Situationen, in ein Labyrinth phantastischer Ausreden und Lügen, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint.

Termine: Samstag 11.02., 18.02., 25.02. um 19 Uhr

Sonntag 12.02., 19.02., 26.02. um 17 Uhr

Kartenverkauf und Reservierung: Raiffeisenbank Guntramsdorf (Tel. 05/9400-3167)

und an der Abendkasse Telefonische Reservierung Samstag und Sonntag

zwischen 10 und 15 Uhr unter Telefonnummer 0650/2514738 Im Pfarrsaal Neu-Guntramsdorf, Dr. Karl-Renner-Straße 19

Montag 27.02. um 19 Uhr