Unterstützung fürs Mödlinger Sozialamt

27.01.2017, 14:11 Uhr

Kleingartenverein Am Schulweg spendete

MÖDLING. Zur Spendenübergabe namens des Kleingartenvereins Am Schulweg waren GR Leo Oswald und Andreas Krottenthaler auf die Stadtgemeinde Mödling gekommen. Der Verein hatte den Erlös aus dem traditionellen Neujahrs-Punsch mit Spenden aufgerundet und insgesamt 250 Euro an Supermarkt-Gutscheinen überreicht. Sozial-Stadträtin Roswitha Zieger und Abteilungsleiter dankten namens bedürftiger Mödlinger für die Unterstützung. „Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns immer wieder Spenden oder Gutscheine für notleidende MitbürgerInnen zur Verfügung stellen“, so die Sozialstadträtin.