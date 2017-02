Vorträge im Rahmen der Kulturtage Gumpoldskirchen

AT

, Schrannenplatz 5 , 2352 Gumpoldskirchen AT

Bergerhaus , Schrannenplatz 5 , 2352 Gumpoldskirchen AT

Im Rahmen der Kulturtage Gumpoldskirchen wird es im März verschiedene Vorträge geben. Mittwoch, 08. März: "Der magische Wienerwald" Ein Abend in Wort und Bild

gestaltet von Robert Bouchal und Johannes Sachslehner.

Montag, 13. März: Literaturabend über das Buch "Bübins Kind" von der schwedischen Autorin Mare Kandre in der Übersetzung der Vortragenden Charlotte Karlsson.

Mittwoch, 15. März: "Mit dem Rad rund um Österreich": Eien Diareiseshow von Hans-Peter Schneider. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr im Bergerhaus am Schrannenplatz. Der Eintritt ist frei.