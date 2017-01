Vorträge in Mödling

Mödling : Multimedia Vorträge |

MÖDLING. Drei Multimediavorträge finden am 19. Jänner in Mödling statt. Im Rahmen des Schöffelstadt-Nachmittag findet um 16 Uhr ein Filmvortrag von Rolf Ruess zum Thema "Von Ostasien nach Südtirol" im Josef Schöffel-Haus, Mannagettagasse 23 statt. Um 19 Uhr ist "Die Bretagne" Thema eines Multimediavortrages. Man kann den "Wilden Westen" Frankreichs mit Christine und Josef Markowitsch im Filmsaal der VHS Mödling, Jakob Thoma-Straße 20, kennen lernen. Um 19 Uhr 30 beginnt der Vortrag "Von London nach Rom". Stephan Schimanowa berichtet von seiner Radreise auf der Via Francigena in St. Michael, Weißes Kreuz-Gasse 66