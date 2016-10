06.10.2016, 17:16 Uhr

Die Wanderung fand unter dem Motto ‚Wandern mit Alois‘ im Rahmen des Raiffeisen Gesundheits-Programmes statt, welches von Dr. Zach initiiert wurde. Angebracht wurde die neue Wetterstation beim Anningerhaus von Vereinsobmann Karl Burg, der sich bei der Raika für die Unterstützung bedankte. Die Wetterstation bietet eine wichtige Information für Wanderer, so Burg und weist zugleich noch auf die Hauptversammlung des Vereins am 14. Oktober um 15 Uhr am Anningerhaus hin, zu der auch Nichtmitglieder herzlich willkommen sind.www.verein1877.at