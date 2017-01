Am Jakobsweg - CAMINO SUR

, Leopold Gattringer-Straße 106 , 2345 Brunn am Gebirge AT

Hotel Restaurant Hlavacek , Leopold Gattringer-Straße 106 , 2345 Brunn am Gebirge AT

Multivisionsshow von und mit Ernesto Mischer



Diesmal begann Ernesto seine Wanderung im äußersten Südwesten Spaniens, dort wo 1492 Christoph Kolumbus seine abenteuerliche Expedition nach Westen startete.



Was das mit der Brauerei Stiegl in Salzburg zu tun hat, wird Ernesto in seiner schon bekannt kurzweiligen Präsentation erzählen.





Freitag 20. Jänner 2017



Beginn: 19:30 Uhr





Hotel & Restaurant Hlavacek



Leopold Gattringer-Straße 106



2345 Brunn am Gebirge





Eintritt: Freie Spende