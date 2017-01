Cittáslow: Vortrag von Dr. Gaby Pils

Was macht eine Gemeinde lebens- und liebenswert?

Die Philosophie zu Cittàslow entstand 1999 in Italien (Città - ital. für Stadt, slow - engl. langsam). Inspiriert durch die Slowfoodbewegung war es ursprünglich ein Protest gegen die zunehmende Amerikanisierung durch diverse Fastfoodketten in italienischen Städten.Ausgehend von der Toscana, beschlossen immer mehr italienische Städte, sich wieder auf regionale Produkte zu besinnen und dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Gastfreundschaft und Umweltschutzmaßnahmen sind ebenfalls wichtige Kriterien für eine Cittàslow-Gemeinde. Mittlerweile gibt es aber auch in zahlreichen anderen europäischen Ländern Gemeinden, die sich dieser Philosophie verschrieben haben.

In Österreich war es die Stadt Enns, die als erste die Aufnahme in die Mitgliedschaft der Cittàslow-Organisation geschafft hat. Frau Dr. Pils hat dabei als Beraterin fungiert. Sie wird nach ihrem Vortrag für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen.