Kindertheater: Oh, wie schön ist Panama - Kuddel Muddel Theater

Schloss Hunyadi, Schloßgasse 6, 2344 Maria Enzersdorf

Kuddel Muddel Theater - mobiles Figurentheater für Kinder und Erwachsene



Der kleine Tiger und der kleine Bär und eine Kiste im Fluss. Ein Land das nach Bananen riecht. Dorthin wollen wir auch! Sofort ... Morgen ... und in Panama ist alles ganz anders ... oder? "Oh wie schön ist Panama" von Janosch, Merlin Verlag Deutschland



Darstellung: Elfriede Scharf, Alice Hagg



Regie: Cordula Nossek



Bühnenbild: Richard Ludersdorfer



Musik: Florian Haring



Für Kinder ab 3 Jahren geeignet, Dauer ca.45 Min.



Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 6,50

Kinder: EUR 6,50



Kartenverkauf im Bürgerservice im Rathaus (Tel: 0676 88 403-0) und in der Gemeindebibliothek (Tel: 0676 88 403-620) und auf www.oeticket.com