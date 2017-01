"Look 4 Art" in der Waldmeierei

MARIA ENZERSDORF. Vier Künstlerinnen (Irene Volk-Göttig, Elisabeth Dworak, Iris Bock-Halama und Helma Edmond-Malzer) laden zu ihrer Ausstellung "Look 4 Art" in der waldMeierei Liechtenstein. Die Ausstellung ist bis 26. März geöffnet: Jänner und Februar an Samstagen und Sonntagen von 10 bis 20 Uhr, ab März von Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr.