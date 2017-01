Maria Enzersdorfer Schlosskonzerte: Liszt Trio Wien

Unter dem Programmtitel "Romantisches in Moll" spielt das Liszt Trio Werke von Schostakowitsch, Mendelssohn und Dvorak.Programm:Dmitri Schostakowitsch - Klaviertrio c-moll, op.8Felix Mendelssohn - Klaviertrio c-moll, op.66Antonin Dvořák - Klaviertrio e-moll, op.90, "Dumky"LISZT TRIO WIEN:Karin Adam (Violine)Die österreichische Geigerin Karin Adam wurde in Wien geboren und erhielt Ihre musikalische Ausbildung bei Prof. Franz Samohyl an der Wiener Universität für Musik. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte sie bereits im Alter von acht Jahren in Wien. Nach Erfolgen bei mehreren Jugendwettbewerben wurde ihr von der Mozartgemeinde Wien der "Mozart-Interpretationspreis für junge Künstler" verliehen. Mit dem Gewinn des 1. Preises beim "Internationalen Joseph Joachim Wettbewerb" 1981 gelang ihr der internationale Durchbruch Ihrer Karriere, und sie ist seither in allen wichtigen Musikzentren aufgetreten.

Othmar Müller (Violoncello)Als Cellist des Artis-Quartetts, das er 1980 mitbegründete, trat er weltweit in den wichtigsten Musikzentren auf, nahm an bedeutenden Musikfestivals teil und spielt seit 1988 eine jährliche Konzertserie im Wiener Musikverein. Viele der über 35 bislang entstandenen CDs wurden mit Schallplattenpreisen wie Grand Prix du Disque, Prix Caecilia, Diapason d'Or, Wiener Flötenuhr, Echo Klassik und MIDEM Award ausgezeichnet. Othmar Müller unterrichtete Kammermusik an der Musikuniversität Graz und leitet jetzt eine eigene Celloklasse am Haydn-Konservatorium Eisenstadt. Weiters gibt er regelmäßig Kurse in den USA (Yale University), Hong Kong, Österreich und beim Casals-Festival Prades.Barbara Moser (Klavier)Barbara Moser erhielt bereits im Alter von fünf Jahren ihren ersten Klavierunterricht an der heutigen Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien bei Renate Kramer-Preisenhammer, dem sich das Studium im Konzertfach Klavier bei Heinz Medjimorec anschloss. Nach der mit einstimmiger Auszeichnung abgelegten Diplomprüfung in Wien absolvierte sie vertiefende Studien bei Boris Bloch, Rudolf Buchbinder, Rudolf Kehrer, Roland Keller, Oleg Maisenberg und Elisabeth Schwarzkopf. Ausgezeichnet mit einer Vielzahl von Preisen und Stipendien, konzertiert Barbara Moser heute als Solistin regelmäßig in Österreichs wichtigsten Konzertsälen und bei bedeutenden internationalen Festivals. Barbara Moser leitet Seminare und Meisterkurse beim Europäischen Forum Alpbach, den Haydn-Festspielen Eisenstadt, der Universität von North Florida und unterrichtet an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien als Universitätsprofessorin.Kartenpreise:Vorverkauf:Erwachsene: 18,-€ / Senioren, Schüler, Studenten 17,-€Abendkassa:Erwachsene: 20,-€ / Senioren, Schüler, Studenten 18,-€Mit der Ö1-Card gilt der Vorverkaufspreis auch an der Abendkassa!Kartenverkauf im Bürgerservice im Rathaus (Tel: 0676 88 403-0) und in der Gemeindebibliothek (Tel: 0676 88 403-620) und auf www.oeticket.com