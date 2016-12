Papierkrippen und weihnachtliche Glaskunst

Laxenburg: Museum Laxenburg |

Papierkrippen - historisch und modern und weihnachtliche Glaskunst vom Kuchlerhaus und dem Glasmuseum „Die gläserne Burg“ zeigt das Museum in der Herzog Albrecht-Straße als diesjährige Weihnachtsausstellung.

Eröffnet wird am Donnerstag, den 17.November 2016, um 19 Uhr von Bgm. Ing. Robert Dienst. Die Ausstellung selbst ist im November jedes Wochenende von 10 bis 17 Uhr zu besichtigen. Im Dezember am 3., 4., 8., 10. und 11. geöffnet von 14 bis 19 Uhr und am 17. und 18. Dezember von 14 bis 17 Uhr.

Im Jänner 2017 am Freitag, den 6. und Samstag, den 7. geöffnet von 14 bis 17 Uhr.