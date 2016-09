Erfolgreicher Start in NÖ Landesmeisterschaft für P'dorfer Nachwuchsfaustballer

28.09.2016, 20:21 Uhr

Das Team von P'dorf 1 zeigte in allen 4 Spielen gegen Kottingbrunn, P'dorf 2, Drösing und Wolkersdorf 2 eine gute Leistung und konnte jeweils mit 2:0 gewinnen. Vor allem die klaren Siege gegen die als Titelfavoriten gehandelten Teams aus Kottingbrunn und Drösing wurden von den mitgereisten Fans umjubelt.

P'dorf 2 zeigte - nach der knappen Auftaktniederlage gegen P'dorf 1 - gegen Kottingbrunn, die an diesem Tag in Schlagweite gewesen wären, noch Nervosität und unterlag mit 0:2. Gegen Böheimkirchen wurde nach einem spannenden Spiel der umjubelte 2:1 Sieg geholt. Die guten Leistungen wurde gegen Wolkersdorf 3 noch ausgebaut und ein klarer 2:0 Sieg geholt.Mit dem Punktemaximum lacht nach der ersten Meisterschaftsrunde somit P'dorf 1 von der Tabellenspitze. P'dorf 2 wiederum liegt mit 2 Siegen nur aufgrund der etwas schlechteren Balldifferenz auf dem 6. Platz – punktegleich mit dem Tabellenvierten. Bereits am 01. Oktober um 10.00 Uhr findet in Wolkersdorf die 2. Runde der Herbstmeisterschaft statt, bei der auch der Herbstmeistertitel vergeben wird. Wir halten den P’dorfer Jungfaustballern die Daumen und wünschen Ihnen viel Glück.