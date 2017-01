Handballnachwuchs entführt Silber aus der Wachau

12.01.2017, 15:43 Uhr

Spielergebnisse:

"Der Tag hat eigentlich nur suboptimal begonnen, da wir unerwarteter Weise viele Ausfälle zu beklagen hatten. Noch dazu sind wir mit einer Truppe angetreten, die in dieser Konstellation noch nie gemeinsam auf dem Parkett gestanden ist. Auch spielen unsere wenigen Vereinsspieler, die in diesem Bewerb viel spielerische Verantwortung übernehmen müssen, in ganz unterschiedlichen Vereinen, sind also bei weitem keine eingespielte Truppe. Umso höher ist die Leistung am heutigen Tag einzustufen", so Coach Oliver Pintz. Letzten Endes verlor man nur gegen den haushohen Favoriten aus der Handballakademie Gainfarn, und auch hier fiel die Entscheidung erst in der letzten Spielminute. "Dass wir als einziges Team den späteren Landesmeister in Bedrängnis bringen konnten, darf euch zu Recht stolz machen. Hut ab", so der zufriedene Coach.SRG vs. SMS Gföhl 19:4SRG vs. BG Gainfarn 5:6SRG vs. BG Frauengasse 8:6SRG vs. BRG Krems Ringstraße 13:1