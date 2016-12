Jugend-Europameisterin und blinder Stemmer zu Gast

11.12.2016, 16:08 Uhr

Sensationelle Starter beim 33. ASVÖ-Cup

MÖDLING. Die 1. KSV Mödling veranstaltete den 33. Internationalen ASVÖ-Cup. Am Start waren neben den Gastgebern aus Mödling auch Stemmer aus Ungarn und der Slowakei. Und vor allem das Team aus Ungarn war mit sensationellen Startern gekommen.Der 26-jährige Adam Matics ist ein blinder Gewichtheber, der seit einem Jahr mit der Hantel trainiert. Obmann Walter Legel: "Das ist für mich eine Sensation, ich habe vorher noch nie einen blinden Gewichtheber gesehen." Sein Ehrgeiz und seine Lebensfreude machten ihn sofort zum Publikumsliebling, er erntete für seine Leistungen den meisten Applaus. Auch Sport-Stadtrat Robert Mayer und ASVÖ NÖ-Präsident Albert Slavik waren von den Leistungen begeistert. Mit Eva Pakozdi war außerdem eine Jugend-Europameisterin in den Reihen der ungarischen Mannschaft. Sie patzte allerdings beim Stoßen, damit blieb den Gästen nur der dritte Platz in der Teamwertung. Der Sieg ging an die Slowakei mit 1.273,73 Sinclairpunkten vor den Mödlinger Löwen, die auf 1.167,41 Zähler kamen. Bester Einzelathlet war der Ungar Laslo Kiraly.