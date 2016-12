Start in die Handball-Schulmeisterschaft

15.12.2016, 07:53 Uhr

Coach Pintz dazu: "Unsere Truppe hat eine tolle Leistung aufs Parkett gelegt. Wenn man sich vorstellt, dass die Mädchen mehr oder weniger als Handball-Beginnerinnen in die Schule gekommen sind, dann war die heutige Leistung tatsächlich eine Ansage für die Zukunft. Der Trainingseifer unserer Spielerinnen in den letzten drei Monaten hat sich ausgezahlt" Pitz sieht im Erfolgserlebnis auch die nötige Motivation für die Zukunft. "Der heutige Turniersieg darf gefeiert werden, bevor es nach Weihnachten darum gehen wird, sich für die kommenden Herausforderungen zu rüsten. Gratulation an unsere Spielerinnen Weiter so!"