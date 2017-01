Tolle Nachwuchs Erfolge in der ÖTTV Superliga

27.01.2017, 15:38 Uhr

Traditionell holten die Burschen und Mädels tolle Plätze. Maciej Kolodziejczyk erreichte in der ersten Gruppe Platz 4, Martin Radel wurde dort Sechster und Martin Bäuerle Zwölfter. Lukas Schagl schaffte es in Gruppe 2 aufs Treppchen und wurde Dritter, Michael Weis kam auf Platz 5, Lukas Krämer wurde 11. In Gruppe 3 gab es den dritten Platz von Lukas Momirov zu feiern, Stefan Pirgmayer belegte Platz 9.Wir freuen uns außerdem sehr über den 7.Platz in Gruppe 3 bei den Mädchen von Jessica Riffel.