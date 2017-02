Tschechisches Spitzenteam auf Trainingslager in Vösendorf

03.02.2017, 16:44 Uhr

gegen den slowakischen Erstligisten FC Spartak Trnava mit 3:2 gewonnen werden konnte. „Es bestätigt uns in unserer Arbeit, dass auch im Winter internationale Top-Mannschaften die perfekten Bedingungen in Niederösterreich zur Vorbereitung nutzen. Das ist natürlich ein toller Impuls für den heimischen Fußball“, so Soccercamps Projektleiter Toni Pfeffer, der in den vergangenen Jahren bereits Spitzenteamswie Paris Saint Germain, AFC Sunderland oder das chilenische Nationalteam in Niederösterreich begrüßen durfte.