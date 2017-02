17.2.2017, 18-20 Uhr - Tag der offenen Tür an der Schule für Wirtschaft und Technik

Tag der offenen Tür“ am 17. Februar 2017 von 18 – 20 Uhr für alle interessierten Eltern, SchülerInnen und Lehrkräfte aus anderen Schulen:

 > einzige Polytechnische Schule im Bezirk Mödling > in 10 Minuten zu Fuß vom Bahnhof Mödling erreichbar > zweiwöchige Orientierungsphase - Interessen und Stärken erfahren > Karriere mit Lehre - praxisnahe Berufsgrundbildung in 6 Fachbereichen >>> Büro und Handel >>> Dienstleistung und Tourismus >>> Holz und Bau >>> Gesundheit und Soziales >>> Mechatronik >>> Matura im Blick (Lehre mit Matura oder weiterführende Schule) > kleine, stabile Lerngruppen > Computer und Internet an jedem Schülerarbeitsplatz > zwei berufspraktische Wochen plus individuelle berufspraktische Tage > Fachvorträge, Exkursionen und Workshops > Moped – Sicherheitstraining beim ÖAMTC > intensive Vernetzung mit Firmen und Institutionen > neu: NÖ Finanz-Card zur Prävention von Schulden bei Jugendlichen