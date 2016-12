CHRISTMAS LASTMINUTE SCHNÄPPCHEN

23.12.2016, 10:01 Uhr

Mit neuen Ideen und einem innovativen Sortiment überrascht das Juwelier Fachgeschäftin Perchtoldsdorf – diese Strategie hat sich in den letzten Jahren gleichermaßen gelohnt und bewährt. Mit dem Themawurde eine umfassende Sonderaktion lanciert. Ziel des neuen Angebotes ist es, Kunden und Interessenten ausgewählte Einzelstücke zu bevorzugten Konditionen anzubieten. Spezielle Arrangements können noch in letzter Minute glückliche Augen in die Gesichter der Beschenkten zaubern.

Außergewöhnlicheim Bereich Schmuck- u. Uhrensortiment, runden mit aufeinander abgestimmten Designs die Specials ab. Das vertrauensvolle Verhältnis zum Kunden steht im Vordergrund, deshalb passen Angebote von der Stange nicht zur Philosophie des Juwelier-Fachgeschäftes. Eine gute Kundenbindung gedeiht nur auf Grundlage einer vertrauensvollen und fairen Kundenbeziehung. Das wissen die Kunden von IHR JUWELIER zu schätzen. Nicht zuletzt aus diesem Grund kann die Sonderaktion “Lastminute“ bereits kurz nach dem Start auf eine überdurchschnittliche Kundenfrequenz verweisen und sichert damit Wettbewerbsvorteile.Wertvolle Tipps von IHR JUWELIER werden auf http://www.ihrjuwelier.at informativ und unterhaltsam beleuchtet. Stammkunden können sich genauso wohl fühlen, wie Newcomer, denen wertvolle Geschenktipps an die Hand gegeben werden. Ein Besuch im kleinen aber feinen Juwelier-Fachgeschäft schenkt ein Shoppingerlebnis der besonderen Art – freundlich charmante Fachberatung und ein auserlesenes Schmuck-u. Uhrensortiment.“Schon während der Einführung zeichnete sich ein großes Interesse für unsere Lastminute Aktion ab. Mit den aktuellen Sonderaktionen konnten wir die Nachfrage zusätzlich beleben“, gibtzu verstehen. "Die große Unterstützung durch unsere Kunden und Geschäftspartner hat uns bei unseren Sonderaktionen bestätigt. Jetzt sind wir gespannt darauf zu sehen, wie sich unsere Specials weiterhin im Markt behaupten werden", ergänzt Christina Wikovits und machte damit klar, dass sie einen Großteil der Arbeit noch vor sich sieht.Das neue Konzept verspricht somit ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Juweliergeschäftes zu werden. Geschäftsinhaberin Christina Wukovits hat das Geschäft vor über 3 Jahren von ihrem Vater zur Fortführung übernommen - die Beliebtheit erstreckt sich bei Kunden jeder Alters- und Käuferschicht aus dem gesamten Bezirk Mödling und weit über die Bezirksgrenzen hinaus.sorgt persönlich für eine erstklassige, faire und bedarfsgerechte Beratung – der Einfluss dieses Juweliers auf die Juweliers Branche ist richtungsweisend. Die permanenten Impulse der Firma sind aus dem Branchenumfeld kaum mehr weg zu denken.Christina Wukovits e.U.Hochstr. 1A-2380 PerchtoldsdorfT: 01/8697809E: juwelier.swoboda@gmail.comI: http://www.ihrjuwelier.at ©2016A Service of: SALES BOOSTER AGENCY e.U.Redaktion:Wienerstr. 4 Top 2 2345 Brunn a.G. Austriaoffice@european-press-agency.newsT: +43 6649153027Redakteurin: Laila-Josephine Mainz