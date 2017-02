10.02.2017, 17:39 Uhr

Weiterbildung für Gemeinde-Mitarbeiter

MÖDLING.Die Gesundheit am Arbeitsplatz bleibt ein wichtiges Thema für das Personalreferat der Stadtgemeinde Mödling. So wurde nach der Arbeitsplatz-Analyse durch die beiden Ergotherapeutinnen Charlotte Frass und Alina Kramer jetzt das Seminar „JÖ-MÖ – eine glückliche Gemeinde“ von Sonja Hruby für die Mitarbeitern durchgeführt. Dabei ging es in einem vierstündigen Workshop um die positive Psychologie der Mitarbeiter und ihre Persönlichkeitsentwicklung. "Das Ziel dieses Trainings war es, die Positivität in der Gemeinde zu wecken, zu verstärken und gleichzeitig die aktuellsten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse aus positiver Psychologie und Neurobiologie zu nutzen." Franziska Olischer dankte Sonja Hruby für die informative Weiterbildung und freute sich über das positive Feedback. Auch in Zukunft soll es für die MitarbeiterInnen weitere Vorträge und Seminare zum Thema „Gesundheit am Arbeitsplatz“ geben.