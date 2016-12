RESTAURANT NEUERÖFFNUNG PERCHTOLDSDORF

08.12.2016, 13:00 Uhr

In dem Presse Interview betont: “Unser reichhaltiges Frühstück mit frischem Gebäck und frisch gepressten Säften, garantiert unseren Gästen einen guten Start in den Tag. Ein Besuch zu Mittag eignet sich hervorragend zum Business Lunch - wir reichen bevorzugt österreichische Menüs und Pasta Gerichte. Eine kleine Karte rundet unser Mittagsangebot ab – nachmittags bieten wir kleine Snacks.“Am Abend verwöhnt unser Küchen Team unter der Leitung von, unsere Gäste mit österreichischen und internationalen Gerichten.Wir sind nicht nur ein Restaurant, sondern auch eine Bar, in der unsere Gäste bei feinen Getränken, einer Auswahl an Bar Food und guter Musik, nette Abende verbringen können. Wir legen großen Wert darauf, dass Ihr Besuch bei uns ein besonderes Erlebnis in einer unverwechselbaren Atmosphäre wird. Immer wieder veranstalten wir daher Abende mit live Acts, DJ's und anderen Highlights.“ergänzt: “Der hohe Qualitätsanspruch im sky53 setzt sich auch auf unserer erlesenen Getränkekarte fort – in unserem Weinregal lagern Weine österreichischer Top Winzer bevorzugt aus der Thermen Region.“Das Interieur des Restaurants verbindet dezente Elemente mit modernstem Design – diese Kombination unterstreicht die behagliche Gemütlichkeit der weitläufigen Gasträume.Im unverwechselbaren Ambiente des sky53 Restaurants sorgen 8 Servicemitarbeiter/Innen für das Wohl der Gäste.Ausreichend kostenlose Parkplätze und Barrierefreiheit sorgen für eine leichte Erreichbarkeit des neuen Lokals.Für den Jahreswechsel empfiehlt Betreiber Peter Carlsen ein Arrangement der besonderen Art. Dieumfasst einen Champagner Empfang, ein 5 Gänge Menü, Weinbegleitung, Live Acts, Feuerwerk u.v.m...Gerne begrüßt das sky53 Team auch Gäste, die sich nicht für das Gala Dinner entscheiden, mit einem Champagner Empfang.Wir freuen uns auf Ihren Besuch im sky53!Brunner Feldstr. 53A-2380 PerchtoldsdorfBetreiber: Peter CarlsenGeschäftsführerIn: Martina SivakovaM: +43 6764744233E: office@sky53.atI: http://www.sky53.at ©2016 sky53