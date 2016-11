Advent, Advent ein Lichtlein brennt...

26.11.2016, 20:25 Uhr

Auf einen gemütlichen Besuch am Mariazeller Advent am Samstag den 26.November 2016 freuden sich viele.Nach der Menge an Besuchern dürfte es sich an diesem Samstag um tausende gehandelt haben...Über dem Brunnen des Mariazeller Hauptplatzes krönt der weltweit größte hängende Adventkranz die Vorweihnachtszeit.Auf den ersten Blick beeindruckt er durch seine Dimensionen mit 12 Meter Durchmesser und 6 Tonnen Gesamtgewicht und fügt sich doch harmonisch in den Platz ein. Am Samstag um 17 Uhr wurden die Adventkränze der Besucher gesegnet und auch am großen Adventkranz wurde die erste Kerze erleuchtet.