Die 8. Klassen des BORG Kindberg laden am Samstag, den 7. Jänner 2017, zu ihrem Maturaball in das Volkshaus Kindberg ein. Das Motto des Abends: "HabsBORG - Eine Dynastie geht zu Ende". Einlass: 19.30 Uhr. Polonaise: 20.30 Uhr. Musik gibt es von der Band "High Five" und DJ "D3LTA". Vorverkaufskarten 14 Euro, Abendkassa 16 Euro.