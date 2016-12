Hermann Posch

Neudörfl: Zum Holländer/Marx Bauernhaus |

Cold River Band am 17. Dezember in 8692 Neuberg an der Mürz beim Zum Holländer / Marx Bauernhaus, telefon 03857 80592 Eintritt € 12,-



Die Cold River Band wurde 1982 in der Obersteiermark von den Brüdern Friedrich, Hermann und Robert Posch gegründet. Ebenfalls mit von der Partie waren die Weggefährten Sebastian Hegenbart und Mr.Weini. Bald avancierte das Familienunternehmen in Form der quasi ersten Jamband der Gegend beeinflusst vom Stil der Allmann Brothers und Greatful Dead zu einer lokalen Größe mit ausverkauften Shows alleine durch Mundpropaganda. Später kam auch noch Peter Posch an den Percussions dazu. Nach einigen Jahren kreativer Pause der Band gibt es jetzt ein Wiederaufleben in modifizierter Besetzung mit Doris Zebrakovsky (b) Tobias Posch(perc) Günter Zebrakovsky (key)