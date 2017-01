Prominenter Besuch bei Gymnasialspielen in Mürz

Schüler des Herta Reich BG/BRG Mürzzuschlag laden zu ihren bereits traditionellen Theaterabenden in die Aula der Schule ein. An fünf Abenden zeigen sie das Stück „Ein Volksfeind“ von Henrik Ibsen. "Da sich die Qualität unserer Produktionen weit über die Landesgrenzen hinaus herumgesprochen hat, hat sich heuer zur Premiere neben dem Schauspieler Peter Uray („Kaisermühlen Blues“) zu unserer großen Freude von der Königlich Norwegischen Botschaft in Österreich, Botschafterin Bente Angell-Hansen als Gast angesagt", so Direktor Heimo Hirschmann. Aufführungstermine: 27., 28. und 30. Jänner sowie am 3. Februar um 19 Uhr, 5. Februar um 18 Uhr. Eintrittspreise: Schüler, Studenten VVK € 7, AK € 9. Erwachsene VVK € 12, AK € 15. Karten erhältlich im Gymnasium (Tel. 05 0248 053 100), Raiffeisenbank Mürzzuschlag.