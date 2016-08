ÜÜÜBERRASCHUNG!!!

30.08.2016, 00:04 Uhr

Dort (auf dem Parkplatz) hab i dann ah erfahrn, dass der Erika ihr (sehr schwerer) Rucksack alle zehn Minutn abwechselnd von einem oder einer von uns getragen werdn muss.Ok, no problem!Dann gings los! Das Wetter hat ausgehaltn, der Wind is zum Teil anständig gangen, der Schmäh is dafür grennt und a Gaudi hamma rauf und runter ghabt.Dass die Erika bei der Gelegenheit mei gwonnene Rätsltorte ah no bei mir dahaam vorbeibracht hat und dass wir de dann zu sechst fast ganz verputzt habm, war dann no die Krönung von dem lustign Tag. Davon hab i allerdings keine Fotos mehr, dafür sicher die Erika oder die Christa...Dank da schön, Erika für deine immer wieda herrlich wilden Einfälle!!!