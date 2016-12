Weihnachtskonzert der Werkskapelle

Am kommenden Freitag, den 23. Dezember, lädt die Werkskapelle Böhler Mürzzuschlag-Hönigsberg unter der Gesamtleitung von Kapellmeister Günther Aigelsreiter zum traditionellen Weihnachtskonzert in den Stadtsaal Mürzzuschlag. Mit dabei sind diesmal die Nachwuchs-Musiker von "muerz juniors 2" unter der Leitung von Gernot Cernajsek sowie ein Brass-Ensemble (Leitung: Lukas Hirzberger). Als Solisten treten Florian Kaier am Klavier, Lukas Hirzberger am Flügelhorn und Emanuel Schlapfer am Euphonium in Erscheinung.

Die Moderation übernimmt in bewährter Manier Ludwig Koschutnig. Beginn des Konzertes ist um 19.30 Uhr.

Vorverkaufskarten sind bei allen Musikerinnen und Musikern der Werkskapelle zum Preis von 10 Euro erhältlich, Karten an der Abendkasse kosten 12 Euro. Kinder bis 15 Jahre haben übrigens freien Eintritt.