Animes & Mangas eroberten Mürz

30.01.2017, 19:08 Uhr

800 verkleidete junge Menschen bei Internationaler "Fuyu Convention".

Bunte Perücken, aufwendige Kostüme: Rund 800 junge Menschen und alle ausnahmslos mit gemeinsamem Interesse für die japanische Comic-Kultur machten für drei Tage Mürzzuschlag zu ihrer "Hauptstadt". Zum sechsten Mal ging die internationale "Fuyu Convention", ein Treffen für Anime- und Manga-Fans, in den Stadtsälen über die Bühne. Spiele, Workshops, Informationsaustausch untereinander standen auf dem Programm. Die Teilnehmer verwandelten aber auch die Straßen Mürzzuschlags in einen Laufsteg und sorgten hie und da für Aufsehen.Gestartet hat die "Fuyu Convention" mit einer großen "Warm Up Party" im Jugendzentrum Hot. Spezielle Highlights ergaben sich bei den kreativen Cosplaywettbewerben auf der Stadtsaalbühne. Dabei stellten die Teilnehmer eine Figur aus Manga, Anime, Comic, Film oder Computerspiel, durch Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu dar. Je origineller die Kostüme waren und die Charaktere der Figuren dem Original entsprachen, desto größer die Anerkennung.Die neue Organisationsleiterin der "Fuyu Convention" Stefanie "Stivie" aus Mürzzuschlag-Hönigsberg hat nach fünf Jahren Mitarbeit in der Convention von Werner Schwaiger bzw. von seiner Tochter Anika, die zu Beginn alles eingefädelt hat, übernommen. "Alle haben mitgeholfen und so kann ich sagen, es ist insgesamt großartig gelaufen. Die Besucher hauptsächlich aus Österreich und einige aus der Region sowie aus Deutschland waren einzigartig. Dank der Unterstützung durch die Stadtgemeinde und vieler Helfer dürfte das Festival kostendeckend gelaufen sein", so Stivie.