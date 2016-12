Ein "Hallelujah" im Stadtsaal

11.12.2016, 16:08 Uhr

Die Brahms Musikschule bot ein beeindruckendes Weihnachtskonzert.

Die Schülerinnen und Schüler der Johannes Brahms Musikschule Mürzzuschlag konnten bei ihrem Weihnachtskonzert im ausverkauften Stadtsaal Mürzzuschlag die Besucher restlos von ihren Darbietungen begeistern.Besonders beeindruckend waren die Soloauftritte der jungen Trompeterin Sonja Hinterleitner, die gemeinsam mit dem Mürztaler Sinfonieorchester unter der Leitung von Michael Koller den ersten Satz aus dem Trompetenkonzert in Es-Dur als einen Teil ihrer öffentlichen Abschlussprüfung mit Bravour bestanden hat.Ebenso überzeugend war die junge Geigerin Leonie Raß mit dem Adagio in E-Dur von Mozart. Mit Händels "Hallelujah" klang in einer gemeinsamen Aufführung von Orchester und MGV "Mürzklang" das Weihnachtskonzert aus.