Landjugend begeisterte mit Theater über 1.000 Gäste

16.01.2017, 16:35 Uhr

Neben dem Theaterstück war die Spendenübergabe der Bärenkogel Festspiele ein besonderes Highlight. Im Juli wurde von der Landjugend der „Steirische Faust“ im Rahmen eines Freilufttheaters aufgeführt. Der Erlös aus der Veranstaltung soll dem Dr. Karl Schwer Fonds zugutekommen. Der Fonds unterstützt Bauernfamilien in Not, insbesondere die Kinder, und wird von der Landjugend Steiermark verwaltet. Stolze 6.000 Euro wurden daher an Landesobmann Stefan Sonnleitner übergeben.