Mitmachen und 1 ABO Karte für "classic muerz 16/17" gewinnen

28.09.2016, 09:38 Uhr

Die klassiche Musik im Fokus

5 fulminante Konzertabende mit Beginn am 08. Oktober um 20:00 Uhr im Kunsthaus Muerz. Zum Auftakt:von Ernst Krenek mit Wolfgang Holzmair und Mathilde Hoursiangou. Heidemarie Ofner liest aus dem Werk.Für unsere Leser verlosen wir exklusiv eine ABO Karte im Wert von € 105,-.Nicht in bar ablösbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Die Gewinner werden via Mail verständigt.Alle weiteren Infos zu „classic muerz 16/17“ gibt es unter