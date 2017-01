Vorrang für Verkehrssicherheit

10.01.2017, 15:51 Uhr

Wintereinbruch, eine Herausforderung für Asfinag Straßendienst.

Der Wintereinbruch mit Schneefall und Straßenglätte war in den letzten Tagen für den Asfinag Stützpunkt Mürzzuschlag eine Herausforderung. Dank einer logistisch gut eingerichteten Infrastruktur und einer eingespielten Mannschaft konnte die Verkehrssicherheit auf der 45 Kilometer langen Betreuungsstrecke gewahrt bleiben.Autobahnmeister Walter Schaffenberger, zuständig für den Abschnitt Kindberg-Ost bis Maria Schutz auf der S6 (Semmering-Schnellstraße), gewährte der WOCHE einen Einblick. Die Asfinag hat für den Erhaltungsbereich fünf Winterdienstfahrzeuge samt Schneepflügen und Streugeräten sowie einen Traktor zur Verfügung. 16 Mitarbeiter teilen sich den Winterdienstplan von 1. November bis 31. März. Von den 45 Autobahn-Kilometern entfallen 21 km auf die Semmering-Tunnelkette. Während des Winterdienstplanes stehen jeweils zwei Mann fix und zwei Mann zusätzlich für den Tag- und Nachtdienst im Einsatz. In Extremfällen, zum Beispiel bei starkem Schneefall, können weitere zwei Mitarbeiter rekrutiert werden. Das Streckennetz wird in Teilabschnitten mit Videokameras zentral von der Überwachungszentrale in Bruck aus gesteuert.Am Stützpunkt Mürzzuschlag können zudem Daten über die Wetterverhältnisse und die Fahrbahntemperaturen computergesteuert abgelesen werden. "Diese spezielle Überwachung ermöglicht uns, mit Unterstützung unserer Kontroll- und Streckenfahrzeuge bereits im Vorfeld rasch zu handeln", sagt Schaffenberger.Für die Wintersaison hat man 1.600 Tonnen Streusalz (Sole) auf Lager. Bisher wurden zirka 360 Tonnen mit einer Einsatzzeit von 900 Stunden für eine sich ergebende Streckenlänge von 26.700 km verbraucht. Der Gesamtverbrauch im Vorjahr lag bei 910 Tonnen. "Wenn uns der Winterdienst nicht gerade im Griff hat, dann gibt es viele Tätigkeiten, wie in den Tunnels über 700 Kanaldeckel zu warten, Drainagen reinigen, Gewässerschutzanlagen betreuen, Hinweis- und Verkehrstafeln vom Schmutz befreien, im Sommer den Grünschnitt und die Gehölzpflege durchführen und vieles mehr", sagt Autobahnmeister Schaffenberger.