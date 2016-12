Drei "Golden Girls" vom Mitterberg

09.12.2016, 13:27 Uhr

Langenwang: Am Hof von Familie Riegler leben neben schönsten und ertragreichsten Kühen auch TV-Kühe.

Bereits im Alter von zehn Jahren hat sich Thomas Riegler sein erstes Holstein-Kalb gekauft. Für ihn stand damals schon fest: Er will Bauer werden, den Hof seiner Eltern Elisabeth und Franz am Mitterberg später übernehmen. Der 32-Jährige hat seinen Traum verwirklicht, ist heute Holstein- und Braunviehzüchter aus Leidenschaft und das auch mit Erfolg. Denn auf dem Hof der Familie Riegler vlg. Jogerbauer stehen einige der schönsten Kühe des Landes, drei Kühe mit mehr als 150.000 Liter Lebensleistung, aber auch kleine Werbestars.Begonnen hat die Familie mit acht Braunvieh-Kühen, war ein reiner Milchwirtschaftsbetrieb. Nach und nach wuchs der Bauernhof: Es wurde ein neuer Stall gebaut, Flächen dazugekauft und gepachtet. Heute zählt der Betrieb 60 Milchkühe und 60 Jungtiere. Der Hof wird im Nebenerwerb derzeit noch von Mutter Elisabeth geführt. Thomas und seine Frau Maria arbeiten hauptberuflich am Hof und leben auch hier mit ihren Kindern Tobias und Lukas. "Funktionieren tut eine Landwirtschaft aber nur, wenn alle zusammenhalten", sagt Elisabeth Rieger. Ist viel zu tun, helfen auch die Kinder Hubert, Stefan und Gabi mit.

Schauerfolge

Die Milchkammer bei Familie Riegler ist voll mit Auszeichnungen. Erst Ende November holten sie sich bei der Steiermarkschau 2016 den Sieg mit Holstein-Kuh Lorelei und den Gruppensieger bei den älteren Kühen. "Highlight war bisher die Bundesbraunvieh-Schau 2011. Hier holten wir mit unserer Kuh Laura den Bundessieg", so Thomas. Laura holte auch schon viermal den Landessieg bei der Steiermark-Schau. Auch der Bundessieg 2014 ging an die Familie mit Holstein-Kuh Oklahoma. Bei der Europaschau im Juni gabs mit der Red-Holstein-Kuh Red Rocket Platz sechs.Auch einige leistungsstarke Kühe hat Thomas Riegler auf dem Hof. 2014 waren es bereits sechs Kühe mit mehr als 100.000 Litern Lebensleistung. Jetzt gibt es am Hof sogar drei sogenannte "Golden Girls" mit noch mehr. "Drei Kühe mit einer Lebensleistung von über 150.000 Litern zu haben, ist einzigartig in Österreich", zeigt sich der 32-Jährige stolz. "Da gehört auch viel Glück dazu. Das Management muss passen, Fütterung, Haltung optimal sein. Das braucht natürlich auch viel Zeit und Geduld", ergänzt Elisabeth. So lange die Kühe gesund sind, bleiben sie bei Familie Riegler im Stall.Vor einigen Jahren war Braunvieh-Kuh Laura sogar im Fernsehen zu sehen. Sie stand für eine Telering-Werbung vor der Linse. Und auch für zwei "Ja! Natürlich"-Werbespots wurden zwei Kühe der Familie Riegler gebucht. Einmal erneut Laura, das zweite Mal Holstein-Kuh Nightstar.Der niedrige Milchpreis macht natürlich zu schaffen. "Du produzierst und produzierst und momentan bleibt einfach nicht viel übrig. Du musst daher schauen, dass du mit dem Verkauf der Kälber, mit dem Wald und Reserven über die Runden kommst. Es muss wieder bergauf gehen, sonst werden das viele Betriebe nicht schaffen", erklärt Elisabeth. "Derzeit liegt der Milchpreis bei 32 Cent. Gut wären mindestens 40 Cent. Das ist das, was wir brauchen würden, dass ein bisschen was übrig bleibt", sagt Thomas Rieger.