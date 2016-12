"Jedes der Treffen ist einzigartig"

25.12.2016, 05:00 Uhr

Volksschule Kindberg und Lebenshilfe Mürztal sind Kooperationspartner. Hier wird Inklusion gelebt.

Einmal im Monat treffen sich die Schüler der Volksschule Kindberg und Kunden der Lebenshilfe Mürztal der Tageswerkstätte Kindberg. Dann wird gemeinsam gebastelt, gejausnet, gebacken, getanzt - Inklusion gelebt. 13 gemeinsame Veranstaltungen stehen in diesem Schuljahr auf dem Kooperationsplan."Aus einem Versuch ist eine Regel geworden. Die Kooperation mit der Lebenshilfe gibt es jetzt bereits seit 2009", erklärt die Direktorin der Volksschule Kindberg, Waltraud Rohrleitner. "Es geht darum, dass Kinder die Scheu vor dem anders sein verlieren. Die Kooperation mit der Lebenshilfe ist eine Bereicherung für alle", so Rohrleitner weiter. Alle 158 Schüler der acht Klassen der Volksschule nehmen an diesem Projekt teil. "Jedes Treffen ist etwas Einzigartiges", ist die Direktorin begeistert.Vor Weihnachten fand in der Volksschule eine viertägige Adventwerkstatt, finanziert vom Elternverein, statt. An zwei Tagen waren auch Kunden der Lebenshilfe dabei. An einem Tag schaute die WOCHE ebenso vorbei. Den Schülern und 13 Kunden der Lebenshilfe standen an diesem Tag neun Werkstätten zur Auswahl zur Verfügung. Es wurden Engel aus Zapfen, Weihnachtskarten, Dekoration fürs Fenster gebastelt, gesungen und getanzt, Weihnachtsmäuse gefilzt, Weihnachtliches aus Schätzen der Natur fabriziert, Scherenschnitte gelernt, Freundschaftsbänder geknüpft und Kerzen verziert.

"Miteinander soll entstehen"

"Wir schauen natürlich immer darauf, dass wir Sachen machen, wo ein Miteinander entstehen kann", erklärt Daniela Merschilz, Betreuerin bei der Lebenshilfe Mürztal, Tageswerkstätte Kindberg. "Schön ist es, die Entwicklung zu verfolgen. In den ersten Klassen sind die Kinder noch schüchtern, zurückhaltend. In den vierten Klassen sind die Kommunikation und das Miteinander dann ganz anders. Wenn sich die Schüler und unsere Kunden auf der Straße treffen, grüßen sie sich und es wird geredet. Das ist schön zu sehen", so Merschilz.Im heurigen Schuljahr standen neben der Adventwerkstatt herbstliches Basteln mit Zapfen und Kastanien, eine gesunde Jause und Kekse backen auf dem Programm. Weiter geht es im Jänner mit Eisstock schießen, dann mit Singen und Musizieren, einem Trommelworkshop, steirischem Tanzen mit den "D’Schneerosner z’Kindberg", einem Projekttag mit der Nahtloskunst und Ostereier gestalten, Muttertagsherzen aus Ton herstellen, einem Theater, einem Spielevormittag im Freien und am Ende des Schuljahres Schwimmen.