Veranstaltung : Eröffnung Vereinsheim " Neu "

22.11.2016, 19:39 Uhr

wurden im November die Mitglieder zu einer " Vereinsheim - Neu " Eröffnungsfeiereingeladen. Der große Andrang an Mitgliedern zeugte vom Interesse an der Neugestaltung. Der Vereinsvorsitzende Herr Stefan Teveli und der Kassier Herr Dieter Backhaus gaben in ihren Ansprachen die grundsätzlichen Überlegungen, sowie einige Zahlen zum Umbau bekannt. Mit Lichtbilder unterstützt , brachte Herr Schneidhofer einen kurzen Bericht über den Ablauf der Arbeiten.Das Resultat der Renovierung wurde von allen positiv bewertet.August Schneidhofer