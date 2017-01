18.01.2017, 00:00 Uhr

Eddie Luis & die Gnadenlosen XL spielen am am Donnerstag dem 9. Februar ab 19.30 Uhr im Stadtsaal Mürzzuschlag auf.

Eddie Luis, die Big Band-Musik aus den goldenen Zwanzigern kommt am 9. Februar mit Spielfreude, Virtuosität und Humor nach Mürz.Karten:Tourismusbüro Mürzzuschlag, in der Trafik Leitner und Pölzl und in allen Ö-Ticket Verkaufsstellen.Weitere Infos: www.muerzzuschlag.at