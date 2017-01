Die Mürzzuschlagerin Lara Köck kommt in den Landtag

16.01.2017, 16:31 Uhr

Jungwirths Mandat wird die 30-jährige Energie- und Umwelttechnikerin Lara Köck übernehmen. Die gebürtige Mürzzuschlagerin, die nun mit ihrer Familie in Graz lebt, schloss das Studium Infrastrukturwirtschaft an der FH Joanneum ab und arbeitet bei der Viktor-Kaplan-Akademie in Mürzzuschlag. Bei der Landtagswahl 2015 kandidierte Köck auf Platz drei der Grünen Landesliste.