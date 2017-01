Bambikiller erledigte Doering bei Catch-Gala

01.01.2017, 20:30 Uhr

Ausverkaufte Sporthalle in Leoben peitschte Chris "Bambikiller" Raaber zum achten Titel.

Es erinnerte an alte Wrestling-Zeiten in Österreich; über tausende Zuseher waren schon eine Stunde vor Beginn in der Leobener-Sporthalle, um die Wrestling-Gala der EWA zu besuchen. Doch dieses Mal war es nicht "nur" ein WM-Kampf von Chris "Bambikiller" Raaber, der die Fans in die Halle lockte, sondern DER Kampf schlechthin; vor einem Jahr hatte Bösewicht Joe Doering den Leobener den Titel "geklaut". Dementsprechend aufgeschaukelt hat sich das ganze zwischen den beiden Kontrahenten, noch dazu war Raaber nach einer Verletzung noch nicht hundert prozentig fit.Das Programm am 30. Dezember konnte sich wahrlich sehen lassen; neben Schwergewicht Demolition Davies, der mit Chris Colen im Teamkampf gegen den mexikanischen Publikumsliebling Alberto del Rio und dessen Bruder "El Hijo de Dos Caras" unterlag, fightete "Rock´n Rolla" in seinem Titelmatch den Italiener Red Scorpion mit technischen "Gustostückerl" nieder. Michael Kovac besiegte Hakem Wakur und Michael "Skyfire" Jaritz siegte über den Kindberger Dennis Zinner, dabei ging es um den ersten Herausforder zum österreichischen Titel. Im Teamkampf Drei gegen Drei war es das Österreichische Team (Meixner, Gatschelhofer, Schruf), das gegen zwei Italiener ergänzt von Robert Dreisker siegreich war.Die Halle bebte, alles war angerichtet für den Hauptkampf. Während sich die Zuseher zu den Hymnen von ihren Sitzen erhebten, legte Cowboy Doering gleich los und schlug auf Raaber ein, schlug ihn gegen das Ringgerüst und auf Tische, bis der Leobener mit einem Cut gezeichnet war. Doch "Steirebluat is ka Himbeersoft" und so kämpfte sich der Lokalmatador angepeitscht von den Zusehern zurück in den Ring. Als Doering den WM-Gürtel in den Ring brachte um auf Raaber einzuschlagen, stürmte Ex-WWE Star Del Rio zur Ringecke und entriss Doering diesen Gürtel wieder. Raaber hob Doering von der Ringecke in die Mitte des Ringes und schleuderte diesen rückwärts auf einen Tisch. Raaber holte sich damit seinen Titel zurück und hält nun bei acht Titeln!