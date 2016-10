RHI feierte und öffnete Türen

03.10.2016, 00:48 Uhr

Das RHI Werk Veitsch in St. Barbara lud im Rahmen des 135-Jahr Jubiläum zum Tag der offenen Tür.

Über 600 Besucher aus der Region nahmen die Möglichkeit wahr das Magnesitwerk Veitsch, welches sich auf einer Länge von 700 Meter und einer Breite von 60 Meter präsentiert, durch Führung einen Einblick in die Arbeit zu erhalten. Neben Bürgermeister Jochen Jance und Bezirkshauptfrau Gabriele Budiman ließ sich der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, Jörg Leichtfreid, die Möglichkeit nicht entgehen das älteste Magnesit verarbeitende Fabrik der Welt zu erkunden nicht entgehen. "Unsere Region ist das metallurgisches Zentrum Europas und das Werk in der Veitsch ist durch die Herstellung von Feuerfestmaterial wesentlich für die obersteirische Industrie", erklärt Jörg Leichtfried über die Bedeutung des RHI Werks Veitsch. Der ehemalige OMV Chef und frühere Staatssekretär Wolfgang Ruttenstorfer, welcher derzeit als RHI Interim CEO tätig ist, nahm gemeinsam mit dem kompletten RHI Vorstand an einer von über 60 Führungen teil. Mit rund 200 Mitarbeiter, darunter 20 Lehrlinge, ist die Fabrik, die über 900 Kunden in 119 Ländern beliefert, der zweitgrößte Arbeitgeber der Gemeinde St. Barbara. "Man ist stolz, dass so ein Werk im Ort steht", zeigte sich Bürgermeister Jochen Jance bei seinem Besuch höchst zufrieden.